Київ-Баскет переграв Хімік у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
В матчі баскетбольної Суперліги Київ Баскет переміг на домашньому майданчику Хімік.
Поєдинок завершився з рахунком 82:65.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
15 січня
Київ-Баскет - БК Хімік 82:65 (26:20, 19:19, 23:2, 14:24)
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Джерело - Чемпіон.
В матчі баскетбольної Суперліги Київ Баскет переміг на домашньому майданчику Хімік.
Поєдинок завершився з рахунком 82:65.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
15 січня
Київ-Баскет - БК Хімік 82:65 (26:20, 19:19, 23:2, 14:24)