Шевченка звільнили з Дженоа
Сьогодні 14:03 1080 2
Гунько виборола першу в історії України олімпійську ліцензію в монобобі
Сьогодні 15:27 104
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 11:36 7833 2
Як працюють поради букмекерів і чи варто їм довіряти
Сьогодні 10:08 172
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:15 11075
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:29 3990
Галичанка вийшла у чвертьфінал Кубка ЄГФ
Вчора 20:33 861
Альянс футбольних фанатів Німеччини закликає заборонити рекламу беттінгу
Вчора 19:33 286
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Вчора 18:59 5570 5
Ломаченко - Коммі: Як це було
Вчора 18:49 50499
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Київ-Баскет переграв Хімік у Суперлізі

Сьогодні 15:50 85 0
Поєдинок завершився з рахунком 82:65
Київ-Баскет переграв Хімік у Суперлізі
#БК Хімік, #Київ-Баскет, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

В матчі баскетбольної Суперліги Київ Баскет переміг на домашньому майданчику Хімік.

Поєдинок завершився з рахунком 82:65.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

15 січня

Київ-Баскет - БК Хімік 82:65 (26:20, 19:19, 23:2, 14:24)

Коментарі ()