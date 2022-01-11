Сакраменто з Ленем поступився Клівленду. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися сім матчів регулярного чемпіонату НБА.
Сакраменто Олексія Леня мінімально поступилося Клівленду.
НБА - Регулярний чемпіонат
11 січня
Детройт – Юта 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32)
Шарлотт – Мілвокі 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)
Нью-Йорк – Сан-Антоніо 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)
Бостон – Індіана 101:98 OT (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)
Г'юстон – Філадельфія 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)
Портленд – Бруклін 114:108 (33:26, 22:36, 32:19, 27:27)
Сакраменто – Клівленд 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)