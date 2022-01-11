Сакраменто з Ленем поступився Клівленду

Українець провів на паркеті 24 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Сакраменто мінімально поступилося Клівленду в рамках регулярного чемпіонату НБА.

Українець Олексій Лень провів на паркеті 24 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 10 підбирань та 1 асист.

Раніше Лень набрав 16+10 у матчі НБА проти Портленда.