Сакраменто з Ленем поступився Клівленду

Джерело - Чемпіон.
Сакраменто мінімально поступилося Клівленду в рамках регулярного чемпіонату НБА.
Українець Олексій Лень провів на паркеті 24 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 10 підбирань та 1 асист.
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Джерело - Чемпіон.
Сакраменто мінімально поступилося Клівленду в рамках регулярного чемпіонату НБА.
Українець Олексій Лень провів на паркеті 24 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 10 підбирань та 1 асист.