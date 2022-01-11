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Сакраменто з Ленем поступився Клівленду

Сьогодні 09:25 146 0
Українець провів на паркеті 24 хвилини
Сакраменто з Ленем поступився Клівленду
#Клівленд, #Олексій Лень, #Сакраменто, #NBA

Джерело - Чемпіон.

Сакраменто мінімально поступилося Клівленду в рамках регулярного чемпіонату НБА.

Українець Олексій Лень провів на паркеті 24 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 10 підбирань та 1 асист.

Раніше Лень набрав 16+10 у матчі НБА проти Портленда.

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