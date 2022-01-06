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Прометей отримав суперника у плей-ін Ліги чемпіонів

Сьогодні 23:10 33 0
Чемпіон України продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів ФІБА
Прометей отримав суперника у плей-ін Ліги чемпіонів
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон України Прометей у плей-ін Ліги чемпіонів зіграє з Хапоелем із Єрусалима.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У заключному матчі першого групового етапу Хапоель завдав в овертаймі єдиної поразки іспанській Манресі (90:85), виборовши друге місце в групі B.

Прометей зіграє проти Хапоеля 12 січня на виїзді та 18 січня в Україні.

Переможець пари Прометей - Хапоель на другому груповому етапі зіграє в квартеті K. Суперниками будуть іспанська Унікаха, румунський Клуж та переможець пари плей-ін Ігокеа - Остенде.

Нагадаємо, Прометей переграв Дніпро у регулярному чемпіонаті Суперліги.

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