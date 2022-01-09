Казінс визначився з новим клубом після відрахування з Мілвокі

Наггетс планують підписати з гравцем 10-денний контракт

Джерело - Чемпіон.

Центровий Демаркус Казінс, який кілька днів тому був відрахований з Мілвокі Бакс, може продовжити кар'єру в Денвер Нагетс.

Про це повідомляє відомий інсайдер Шемс Чаранія.

Наггетс планують підписати з гравцем 10-денний контракт.

Cousins is coming off a highly productive stint with the Milwaukee Bucks, who waived him prior to the contract guarantee date. In Denver, Cousins reunites with coach Mike Malone. https://t.co/MphiWd8NXq — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2022

Нинішнього сезону Національної баскетбольної асоціації у 18 матчах за Мілвокі Казінс набирав у середньому 9,1 очка та 5,8 підбирання. У зустрічі з Торонто Репторс (111:117) центровий оформив дабл-дабл із 15 очок та 10 підбирань.