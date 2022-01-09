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Казінс визначився з новим клубом після відрахування з Мілвокі

Сьогодні 13:10 144 0
Наггетс планують підписати з гравцем 10-денний контракт
Казінс визначився з новим клубом після відрахування з Мілвокі
#Денвер, #Казінс, #Мілвокі

Джерело - Чемпіон.

Центровий Демаркус Казінс, який кілька днів тому був відрахований з Мілвокі Бакс, може продовжити кар'єру в Денвер Нагетс. 

Про це повідомляє відомий інсайдер Шемс Чаранія.

Наггетс планують підписати з гравцем 10-денний контракт.

Нинішнього сезону Національної баскетбольної асоціації у 18 матчах за Мілвокі Казінс набирав у середньому 9,1 очка та 5,8 підбирання. У зустрічі з Торонто Репторс (111:117) центровий оформив дабл-дабл із 15 очок та 10 підбирань.

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