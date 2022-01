Казінс визначився з новим клубом після відрахування з Мілвокі

Центровий Демаркус Казінс, який кілька днів тому був відрахований з Мілвокі Бакс, може продовжити кар'єру в Денвер Нагетс.

Про це повідомляє відомий інсайдер Шемс Чаранія.

Наггетс планують підписати з гравцем 10-денний контракт.

Cousins is coming off a highly productive stint with the Milwaukee Bucks, who waived him prior to the contract guarantee date. In Denver, Cousins reunites with coach Mike Malone. https://t.co/MphiWd8NXq