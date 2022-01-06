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Мілвокі відрахував зіркового Казінса

Сьогодні 22:11 119 0
Демаркус не потрібен чемпіонам
Мілвокі відрахував зіркового Казінса
#NBA, #Мілвокі

Джерело - sport.ua.

Мілвокі Бакс перед дедлайном обмінів НБА відрахувала центрового Демаркуса Казінса.

Про це повідомляє ESPN.

Таке рішення клуб прийняв після чергового матчу з Торонто (111:117), в якому 31-річний центровий оформив дабл-дабл - 15 очок і 10 підбирань.

Казінс у нинішньому сезоні у 18 матчах за Мілуокі набирав у середньому 9,1 очка та 5,8 підбирання.

Казінс є чотириразовим учасником Матчу всіх зірок НБА, а також двічі потрапляв у другу символічну збірну сезону.

У НБА він грав за Сакраменто, Новий Орлеан, Голден Стейт, Г'юстон та Кліпперс.

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