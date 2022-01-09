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Прямі трансляції

Детройт здолав Орландо, Фінікс програв Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:55 187 0
У НБА зіграно чергові матчі
Детройт здолав Орландо, Фінікс програв Маямі. Результати матчів НБА
Фото Getty Images
#Бостон, #Майамі, #Фінікс, #Юта

Джерело - Чемпіон.

Відбулися шість матчів регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
9 січня

Кліпперс - Мемфіс 108:123 (36:28, 20:38, 28:28, 24:29)

Індіана - Юта 125:113 (33:27, 28:25, 29:34, 35:27)

Детройт - Орландо 97:92 (31:26, 21:19, 21:28, 24:19)

Шарлотт - Мілвокі 114:106 (27:29, 20:12, 42:34, 25:31)

Бостон - Нью-Йорк 99:75 (21:26, 23:16, 32:18, 23:15)

Фінікс - Маямі 100:123 (29:33, 21:38, 29:27, 21:25)

Нагадаємо, Даллас переграв Г'юстон, Юра програла Торонто у регулярному чемпіонаті НБА.

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