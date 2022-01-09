Детройт здолав Орландо, Фінікс програв Маямі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися шість матчів регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
9 січня
Кліпперс - Мемфіс 108:123 (36:28, 20:38, 28:28, 24:29)
Індіана - Юта 125:113 (33:27, 28:25, 29:34, 35:27)
Детройт - Орландо 97:92 (31:26, 21:19, 21:28, 24:19)
Шарлотт - Мілвокі 114:106 (27:29, 20:12, 42:34, 25:31)
Бостон - Нью-Йорк 99:75 (21:26, 23:16, 32:18, 23:15)
Фінікс - Маямі 100:123 (29:33, 21:38, 29:27, 21:25)
Нагадаємо, Даллас переграв Г'юстон, Юра програла Торонто у регулярному чемпіонаті НБА.