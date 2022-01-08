Даллас переграв Г'юстон, Юра програла Торонто. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 9 матчів регулярного чемпіонату НБА.

У одному з матчів 18 очок Олексія Леня не врятували Сакраменто від поразки у матчі з Денвером.

НБА - Регулярний чемпіонат

8 січня

Філадельфія - Сан-Антоніо 119:100 (39:19, 32:34, 26:27, 22:20)

Торонто - Юта 122:108 (25:40, 24:22, 45:30, 28:16)

Бруклін - Мілвокі 109:121 (21:29, 28:31, 31:38, 29:23)

Оклахома-Сіті - Міннесота 105:135 (28:32, 29:41, 23:30, 25:32)

Г'юстон - Даллас 106:130 (23:43, 37:37, 26:30, 20:20)

Чикаго - Вашингтон 130:122 (37:32, 36:34, 34:29, 23:27)

Денвер - Сакраменто 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)

Портленд - Клівленд 101:114 (21:24, 26:33, 31:25, 23:32)

Лейкерс - Атланта 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)