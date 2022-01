18 очок Леня не врятували Сакраменто від поразки у матчі з Денвером

У рамках чергового ігрового дня у НБА Сакраменто зіграв на виїзді проти Денвера.

Участь у поєдинку взяв український гравець Кінгз Олексій Лень, який провів на паркеті 27 хвилин 52 секунди. За цей час він набрав 18 очок, реалізувавши 7/10 двоочкових, 0/1 триочкових та 4/5 штрафних.

Крім того, в активі Леня 10 підбирань, дві передачі та два перехоплення, а також допустив три фоли. Сакраменто програв з рахунком 111:121.

