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18 очок Леня не врятували Сакраменто від поразки у матчі з Денвером

Сьогодні 08:40 181 0
Сакраменто програв з рахунком 111:121
18 очок Леня не врятували Сакраменто від поразки у матчі з Денвером
Фото Getty Images
#Денвер, #Лень, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

У рамках чергового ігрового дня у НБА Сакраменто зіграв на виїзді проти Денвера.

Участь у поєдинку взяв український гравець Кінгз Олексій Лень, який провів на паркеті 27 хвилин 52 секунди. За цей час він набрав 18 очок, реалізувавши 7/10 двоочкових, 0/1 триочкових та 4/5 штрафних.

Крім того, в активі Леня 10 підбирань, дві передачі та два перехоплення, а також допустив три фоли. Сакраменто програв з рахунком 111:121.

Раніше, Михайлюк зможе зіграти з Ютою.

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