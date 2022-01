Михайлюк зможе зіграти з Ютою

24-річний український баскетболіст Торонто Святослав Михайлюк зможе взяти участь у поєдинку із Ютою, який відбудеться у суботу, 8 січня, о 2:30 за київським часом.

Про це повідомляє журналіст Джош Левенберг.

Михайлюк підтвердив відсутність COVID-19 та був виведений із протоколу НБА зі здоров'я та безпеки.

Раніше Святослав не взяв участі у матчах із Сан-Антоніо та Мілвокі. Одноклубник Михайлюка Юта Ватанабе продовжує перебувати в ізоляції.

