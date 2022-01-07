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Михайлюк зможе зіграти з Ютою

Сьогодні 12:25 122 0
Українського баскетболіста було виведено з протоколу НБА
Михайлюк зможе зіграти з Ютою
#Михайлюк, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

24-річний український баскетболіст Торонто Святослав Михайлюк зможе взяти участь у поєдинку із Ютою, який відбудеться у суботу, 8 січня, о 2:30 за київським часом.

Про це повідомляє журналіст Джош Левенберг.

Михайлюк підтвердив відсутність COVID-19 та був виведений із протоколу НБА зі здоров'я та безпеки.

Раніше Святослав не взяв участі у матчах із Сан-Антоніо та Мілвокі. Одноклубник Михайлюка Юта Ватанабе продовжує перебувати в ізоляції.

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