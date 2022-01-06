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Сакраменто з Ленем поступилося Атланті, Даллас обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:29 201 0
Результати матчів НБА
Сакраменто з Ленем поступилося Атланті, Даллас обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український центровий Олексій Лень отримав 15 хвилин ігрового часу у домашньому матчі його Сакраменто проти Атланти. За цей час він набрав 7 очок (3/3 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 4 підбирання у захисті та 1 передачу при 3 втратах та 1 фолі. Показник "+/-" в українця становив "-2".

НБА - Регулярний чемпіонат
6 січня

Шарлотт – Детройт 140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)

Вашингтон – Х'юстон 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28)

Орландо – Філадельфія 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)

Бостон – Сан-Антоніо 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)

Даллас - Голден Стейт 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)

Індіана – Бруклін 121:129 (37:32, 36:28, 28:34, 20:35)

Мілвокі – Торонто 111:117 (42:35, 35:33, 11:24, 23:25)

Міннесота – Оклахома-Сіті 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)

Денвер - Юта 109:115 (26:26, 30:31, 22:31, 31:27)

Портленд - Маямі 109:115 (23:30, 24:28, 33:25, 29:32)

Сакраменто - Атланта 102:108 (24:33, 21:21, 30:24, 27:30)

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