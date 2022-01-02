Федерація баскетболу України чекає на підтвердження натуралізації двох гравців у чоловічу збірну.

Про це заявив президент ФБУ Михайло Бродський.

"Ми готуємо документи, чекаємо на підтвердження натуралізації двох гравців у чоловічу збірну, щоб у тренера був вибір, і однієї баскетболістки в жіночу. Назвати? Кеффі вже озвучений, решта - хочуть, скажімо так.

У жіночу команду гравчиню вибирав Срджан Радулович. Я навіть не знаю прізвища. Але це перший номер. Дубровіній немає заміни. Підростає Дубнюк, вона через два роки замінить Дубровіну. Але нам треба зараз. Виходить Шматова, яка за француженками не встигала. Із Фінляндією нормально, а за гравцями Франції не встигала.

І я вважаю, що без гравця задньої лінії у чоловічій збірній нам буде складно. Хоча буде Михайлюк, але ж нам треба і на чемпіонат світу потрапити. Грузії ганебно програли. Я впевнений, що Скапінцева увечері треба було записувати до складу. Виявилося, що Геруна Зотов та Санон не можуть замінити, а Скапінцев вийшов би на 7-10 хвилин", - зазначив Бродський.