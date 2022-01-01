Бродський анонсував розширення Суперліги

Хмельницький та Рівне у найближчі два роки можуть увійти до української баскетбольної Суперліги.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Чотири роки тому мені вдалося переконати тодішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, що треба будувати тритисячники в областях. Ми заклали базу та спробували підтягнути Хмельницький, Рівне. Потім допомогли Львову, Вінниці та Черкасам, але вони відмовилися. Та паростки були пущені і Зеленський зараз продовжує цю справу, розвиває інфраструктуру. Потрібно віддати належне міністру Вадиму Гутцайту, який як наконечник списа. Пробиває там. Вони розуміють, що розвиток спорту без інфраструктури не можливий.

Мер Хмельницького одразу створив дитячі групи, минулого року команда стала чемпіоном Першої ліги, нині серед лідерів Вищої ліги, успішно грає жіноча команда. Будується база уболівальників. Я сподіваюся залучити спонсорів.

Я розраховую, що Маріуполь рано чи пізно відродиться. Рівне, де справами займається Сергій Ліщук. Це три міста, які я бачу у перспективі двох років з'явитися у Суперлізі.

У Львові є зал. Львів обраний як одне із міст, яке може прийняти Євробаскет-2025. І там нам потрібна команда. Наразі обласну федерацію очолив Ярослав Зубрицький і ми думатимемо, як створити команду Суперліги. Бо якщо буде зал і не буде команди - це буде незрозуміла ситуація", - зазначив Бродський.