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Каррі реалізував як мінімум один триочковий у 158 матчах поспіль

Сьогодні 11:36 138 0
Американець встановив черговий рекорд НБА
Каррі реалізував як мінімум один триочковий у 158 матчах поспіль
#NBA, #Голден Стейт, #Каррі

Джерело - ESPN.

Розігруючий захисник Голден Стейт Стефен Каррі  матчі проти Юти (123:116), набрав 28 очок, зробив 9 передач та встановив черговий рекорд НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Каррі реалізував 6 з 12 триочкових. Таким чином, він закидав як мінімум один триочковий у 158 матчах поспіль. Це новий рекорд в історії ліги.

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Стефен побив свій рекорд (157). Серія триває з 1 грудня 2018 року.

Каррі встановив історичне досягнення, побивши рекорд Аллена.

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