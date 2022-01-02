Джерело - ESPN.
Розігруючий захисник Голден Стейт Стефен Каррі матчі проти Юти (123:116), набрав 28 очок, зробив 9 передач та встановив черговий рекорд НБА.
Про це повідомляє ESPN.
Каррі реалізував 6 з 12 триочкових. Таким чином, він закидав як мінімум один триочковий у 158 матчах поспіль. Це новий рекорд в історії ліги.
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Стефен побив свій рекорд (157). Серія триває з 1 грудня 2018 року.
Каррі встановив історичне досягнення, побивши рекорд Аллена.