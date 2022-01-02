Американець встановив черговий рекорд НБА

Джерело - ESPN.

Розігруючий захисник Голден Стейт Стефен Каррі матчі проти Юти (123:116), набрав 28 очок, зробив 9 передач та встановив черговий рекорд НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Каррі реалізував 6 з 12 триочкових. Таким чином, він закидав як мінімум один триочковий у 158 матчах поспіль. Це новий рекорд в історії ліги.

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Стефен побив свій рекорд (157). Серія триває з 1 грудня 2018 року.

Каррі встановив історичне досягнення, побивши рекорд Аллена.