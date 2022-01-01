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Лейкерс визначили пріоритет для посилення на трансферному ринку

Сьогодні 19:25 119 0
Клуб проводить пошук захисників
Лейкерс визначили пріоритет для посилення на трансферному ринку
#NBA, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Lakers Daily.

Лос-Анджелес Лейкерс активно шукають захисників, які при цьому могли б добре діяти без м'яча.

Про це повідомляє аналітик The Athletic Джон Холлінджер.

"Вони обдзвонюють клуби у спробі знайти захисників, які можуть грати без м'яча. Це можуть бути Норман Пауелл з Портленда, Деррік Вайт з Сан-Антоніо і Маркус Смарт з Бостона. Але, можливо, їм доведеться пошукати когось простіше", - зазначив аналітик The Athletic Джон Холлінджер.

В останньому матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації Лос-Анджелес на своєму майданчику приймав Портленд Трейл Блейзерс, здобувши перемогу в цьому матчі (139:106)

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