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Юта перемогла Міннесоту, Клівленд програв Атланті. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:55 126 0
У НБА зіграно чергові матчі
Юта перемогла Міннесоту, Клівленд програв Атланті. Результати матчів НБА
#NBA, #Михайлюк, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Торонто зі Святославом Михайлюком  переграло Кліпперс.

НБА - Регулярний чемпіонат
1 січня

Бостон - Фінікс 123:108 (32:20, 35:21, 33:36, 23:31)

Індіана - Чикаго 106:108 (23:25, 27:29, 29:28, 27:26)

Сакраменто - Даллас 96:112 (39:34, 17:28, 20:32, 20:18)

Г'юстон - Маямі 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20)

Торонто - Кліпперс 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)

Клівленд - Атланта 118:121 (32:25, 34:26, 22:40, 30:30)

Оклахома-Сіті - Нью-Йорк 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15)

Мемфіс - Сан-Антоніо 118:105 (32:26, ​​31:35, 27:18, 28:26)

Юта - Міннесота 120:108 (29:22, 34:28, 23:37, 34:21)

Лейкерс - Портленд 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29)

Нагадаємо, Вашингтон переграв Клівленд у регулярному чемпіонаті НБА.

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