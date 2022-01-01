Юта перемогла Міннесоту, Клівленд програв Атланті. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.
Торонто зі Святославом Михайлюком переграло Кліпперс.
Бостон - Фінікс 123:108 (32:20, 35:21, 33:36, 23:31)
Індіана - Чикаго 106:108 (23:25, 27:29, 29:28, 27:26)
Сакраменто - Даллас 96:112 (39:34, 17:28, 20:32, 20:18)
Г'юстон - Маямі 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20)
Торонто - Кліпперс 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)
Клівленд - Атланта 118:121 (32:25, 34:26, 22:40, 30:30)
Оклахома-Сіті - Нью-Йорк 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15)
Мемфіс - Сан-Антоніо 118:105 (32:26, 31:35, 27:18, 28:26)
Юта - Міннесота 120:108 (29:22, 34:28, 23:37, 34:21)
Лейкерс - Портленд 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29)
Нагадаємо, Вашингтон переграв Клівленд у регулярному чемпіонаті НБА.