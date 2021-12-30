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ФБУ покарала президента Дніпра за критику федерації

Сьогодні 20:44 86 0
Президент Дніпра заплатить штраф
ФБУ покарала президента Дніпра за критику федерації
#ФБУ

Джерело - ukrbasket.net.

Директорат ФБУ покарав президента Дніпра Валерія Кондратьєва штрафом у розмірі 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє ФБУ.

Покарання винесли за підсумками інтерв'ю Кондратьєва, яке було опубліковано на офіційній сторінці клубу у Facebook та на клубному Youtube-каналі. В якому Кондратьєв розкритикував керівництво ФБУ.

"Кондратьєв підняв цілий ряд питань щодо проведення та організації чемпіонату України. Зокрема дозволив різкі висловлювання на адресу ФБУ, піддав критиці деякі аспекти діяльності ФБУ надаючи недостовірну інформацію, безпідставно звинуватив суддівський корпус в упередженості до гравців клубу та самого клубу, неповажливо висловлювався щодо членів Директорату ФБУ.

Директорат ФБУ кваліфікував висловлювання президента Дніпра порушенням положень статті 65 Дисциплінарного кодексу ФБУ "Публічні висловлювання" та застосував дисциплінарну санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ в розмірі двадцять тисяч гривень.

Також Директорат на своєму засіданні прийняв рішення звернутися до Виконкому ФБУ аби суттєво збільшити штрафні санкції, щодо висловлювань, учасників змагань, які впливають на імідж чемпіонату України", – йдеться у повідомленні.

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