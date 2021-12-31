Бродський: Буде нова хвиля коронавірусу, але зупиняти чемпіонат ми не збираємось

Тема "баблів" не є актуальною для української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Я перехворів. І можу сказати, що все, що нас не вбиває, має робити нас краще. Звичайно, ставлення до життя, до того, що відбувається, змінюється, коли ти вмираєш і тебе повертають з того світу. Тож я за вакцинацію.

І я зробив максимально все для того, щоби український баскетбол був готовий до другого року пандемії. Максимально, що я зміг - це відсотків на 95 вакцинувати дорослих гравців (чоловіків та жінок), вакцинувати федерацію, обласні федерації. Я закликав та закликаю всіх вакцинуватися. І зараз хочу закликати всіх до бустерної вакцини, її треба робити.

Я перший у Європі зупинив чемпіонат. Я вирішив розірвати ланцюжок, бо тоді вакцини не було. На мене накинулись усі, починаючи з журналістів. Але через буквально пару днів почалися інші зупинки та зупинилося все. Ми були попереду всієї планети. Моя філософія – життя людей. Зараз максимально намагаємось захистити "нерозумних", уражених хворобою "антиваксів".

Спалах буде. Я думаю, на початку лютого буде велика хвиля. Ми підготуємося до цього питання. Зупиняти чемпіонат ми не збираємось. І тема "баблів" не є актуальною", - зазначив Бродський.