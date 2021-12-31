Бродський: Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані

Адміністрація президента України зробила усе, щоб гідно зустріти комісію ФІБА та показати, де будуватимемо зали.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"17 січня приїжджає комісія ФІБА. Маю сказати, що Адміністрація президента зробила усе, щоб гідно зустріти її та показати, де ми будуватимемо зали. У Києві є місце, шикарне місце на Микільській Слобідці біля МВЦ, ближче до Дніпра. Шикарний зал на 15 тисяч, концертний на 25. Це буде презентовано комісії з гарантією, що у 2024 році ми закінчимо.

Друга зала буде у Львові. Чому Львів? Тому що місто потім рухатиметься до Олімпійських ігор. Садовий дав місце одразу біля стадіону.

Дніпро у нас іде запасним містом. Там виділено місце на лівому березі. Також в планах реконструкція Метеора. Насамперед там займається питанням Облрада. Там буде зал із льодовою ареною на 8 тисяч глядачів.

Ми розмовляли із президентом ФІБА-Європи, першим віцепрезидентом. Вони розуміють ситуацію з конфліктом України та Росії. Імовірно, вони виберуть між цими країнами. Моя така думка.

Мені пропонували дати зараз підгрупу та потім підгрупу на чемпіонат світу-2027. Я проти. Я висловлював це їм свою позицію - дайте нам щось по-людськи. У нас був весь чемпіонат Європи, у нас росіяни це забрали.

Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані, і ми вже подаватимемо заявку на Євробаскет-2029 з уже побудованими аренами. Плюс є жіночий чемпіонат, молодіжний чемпіонат. Мені навіть висловили готовність у Києві міжконтинентальний кубок розіграти. Тільки треба зал", - зазначив Бродський.