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Бродський: Найближчими двома роками окремої від ФБУ Суперліги не буде

Сьогодні 14:09 71 0
Функціонер не проти того, щоб клуби об'єдналися в одну структуру
Бродський: Найближчими двома роками окремої від ФБУ Суперліги не буде
#Бродський

Джерело - Чемпіон.

Неможливе створення незалежної від Федерації баскетболу України Суперліги для чоловічих команд.

Про це заявив президент ФБУ Михайло Бродський.

"Два роки тому, коли були розмови, я тоді сказав, що я "за", за умови повноцінності клубів - вони мають бути матеріально незалежними від когось, у тому числі від федерації. Якщо таких буде хоча б 10 клубів, і вони скажуть, що хочуть робити Суперлігу, я із задоволенням дам їм таке право.

Але ФБУ залишить собі 25%. Для того, щоб там ніхто не домінував, щоб контролювати всі норми ФІБА, щоб у нас не виникла Євроліга поза федерацією. Має бути вертикаль від ФІБА та ФІБА-Європа до тренерів на місцях.

Суперліга може жити як самодостатня структура. Якщо вона не є самодостатньою - вона не може існувати. Або має з'явитись великий спонсор, який видасть цій лізі якийсь пакет грошей. Ми це пережили із Приватбанком. Коломойський дав, а потім забрав, і ліги не стало.

На цей час для створення Суперліги має бути інфраструктура (зали), економічна самодостатність. Політично вона дозріла. Вона має бути зрілою економічно та інфраструктурно. Найближчі два роки цього точно не буде, а там побачимо", - сказав Бродський.

Раніше, ФБУ покарала президента Дніпра за критику федерації.

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