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Президент ФБУ: Бити та лякати суддів не можна. Ми їх штрафуватимемо

Сьогодні 10:10 98 0
Бродський розповів про суддівські скандали у Суперлізі
Президент ФБУ: Бити та лякати суддів не можна. Ми їх штрафуватимемо
#Бродський, #NBA

Джерело - Чемпіон.

Якщо хочемо з суддів української баскетбольної Суперліги питати, то підвищуватимемо їм зарплати та збільшуватимемо штрафи.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Арбітри судитимуть краще в декількох варіантах. Перше - це кількість важких ігор. Баскетбол в Україні побіг. Гравці побігли, зросла швидкість, судді не встигають. Складні рішення треба ухвалювати у складних матчах. Друге - ось такі витівки, які ми побачили в інтерв'ю Кондратьєва (президент Дніпра публічно розкритикував суддівство), треба припинити. Це є спроба вплинути на результати ігор. Це спроба залякати. Позаду базука - ну це ж жах. Таких речей не можна допускати.

Був випадок, коли Володимиру Драбиковському по голові трубою дали. Такого за мене не буде. Житимемо за законами.

Якщо судді припускатимуться помилок, навіть найгрубіших - бити їх не можна і лякати їх теж не можна. Ми будемо їх штрафувати та прибирати. Але це процес. Не можна взяти молодого гравця у команду та вимагати, щоб він одразу показував результат.

Зарплати у нас низькі - підвищуватимемо, я таке рішення для себе вже прийняв. Якщо ми хочемо з суддів питати, то підвищуватимемо їм зарплати та збільшуватимемо штрафи. Нехай саморозвиваються", - сказав Бродський.

Раніше, ФБУ покарала президента Дніпра за критику федерації.

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