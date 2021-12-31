Президент ФБУ: Бити та лякати суддів не можна. Ми їх штрафуватимемо

Якщо хочемо з суддів української баскетбольної Суперліги питати, то підвищуватимемо їм зарплати та збільшуватимемо штрафи.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Арбітри судитимуть краще в декількох варіантах. Перше - це кількість важких ігор. Баскетбол в Україні побіг. Гравці побігли, зросла швидкість, судді не встигають. Складні рішення треба ухвалювати у складних матчах. Друге - ось такі витівки, які ми побачили в інтерв'ю Кондратьєва (президент Дніпра публічно розкритикував суддівство), треба припинити. Це є спроба вплинути на результати ігор. Це спроба залякати. Позаду базука - ну це ж жах. Таких речей не можна допускати.

Був випадок, коли Володимиру Драбиковському по голові трубою дали. Такого за мене не буде. Житимемо за законами.

Якщо судді припускатимуться помилок, навіть найгрубіших - бити їх не можна і лякати їх теж не можна. Ми будемо їх штрафувати та прибирати. Але це процес. Не можна взяти молодого гравця у команду та вимагати, щоб він одразу показував результат.

Зарплати у нас низькі - підвищуватимемо, я таке рішення для себе вже прийняв. Якщо ми хочемо з суддів питати, то підвищуватимемо їм зарплати та збільшуватимемо штрафи. Нехай саморозвиваються", - сказав Бродський.