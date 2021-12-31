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Прямі трансляції

Бродський: Пишуть, ФБУ - козли. Хочеться просто дати по морді

Сьогодні 08:08 262 0
Функціонер висловився про критику на свою адресу
Бродський: Пишуть, ФБУ - козли. Хочеться просто дати по морді
#Бродський

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський задоволений, що відбуваються трансляції не лише української Суперліги, а й інших баскетбольних ліг. 

Про це заявив функціонер.

"Шість років тому ніхто нічого не показував. Ніколи. Або за великі гроші. Зараз жіночу лігу, Вищу лігу, 3х3, дітей, Суперлігу - все показуємо.

Я комусь сказав, що він поц? Я був стриманий у той момент. Це все, що я міг сказати на це хамство. Ти робиш усе, створюєш спеціально для цього (трансляцій прим.) канал, витрачаєш на це свої з дому гроші. З 90-го року щодня носиш із дому гроші. Тому що я чокнутий.

І ось мені хтось починає щось писати? Та краще дай грошей. Вони квитки не хочуть купувати, ці люди, які так поводяться. Вони у туалетах у школах писали на стінах. Культурні не писали ні тоді, ні зараз. Йде процес, скажіть спасибі. Наразі знову була якась ситуація, трансляція відключилася у Черкасах. А що робити? Поламався комп'ютер. І починають писати: "ФБУ - козли". Хочеться просто дати по морді. Інших емоцій немає, вибач. Правда має бути з кулаками. Це не хамство з мого боку, а просто захисна реакція існування, в якому я живу", - сказав Бродський.

Раніше, ФБУ покарала президента Дніпра за критику федерації.

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