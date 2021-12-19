Запоріжжя та Хімік здобули перемоги у регулярному чемпіонаті Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд БК Запоріжжя приймало Тернопіль, Дніпро на виїзді протистояв Хіміку.
Баскетболісти із Запоріжжя вдома впевнено переграли Тернопіль - 75:53. Хімік у напруженому матчі здолав Дніпро - 78:73.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
19 грудня
Запоріжжя - Тернопіль 75:53 (12:5, 15:19, 26:9, 22:20)
Хімік - Дніпро 78:73 (16:30, 18:15, 28:14, 16:14)
Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Миколаїв у регулярному чемпіонаті Суперліги.