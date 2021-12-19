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Запоріжжя та Хімік здобули перемоги у регулярному чемпіонаті Суперліги

Сьогодні 15:54 172 0
Хімік піднявся на шосте місце у турнірній таблиці
Запоріжжя та Хімік здобули перемоги у регулярному чемпіонаті Суперліги
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #БК Тернопіль, #БК Хімік

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд БК Запоріжжя приймало Тернопіль, Дніпро на виїзді протистояв Хіміку.

Баскетболісти із Запоріжжя вдома впевнено переграли Тернопіль - 75:53. Хімік у напруженому матчі здолав Дніпро - 78:73.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
19 грудня

Запоріжжя - Тернопіль 75:53 (12:5, 15:19, 26:9, 22:20)

Хімік - Дніпро 78:73 (16:30, 18:15, 28:14, 16:14)

Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Миколаїв у регулярному чемпіонаті Суперліги.

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