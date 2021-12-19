Михайлюк повторив досягнення Медведенка у НБА

Досягнення українцю підкорилося на четвертий рік виступів у НБА

Джерело - ФБУ.

Святослав Михайлюк повторив показник Станіслава Медведенка за результативністю серед українських баскетболістів, які коли-небудь грали у НБА.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Набравши 5 очок за 17 хвилин на майданчику у матчі проти Голден Стейт, Михайлюк повторив показник Медведенка.

Станіслав Медведенко за роки виступів у найсильнішій лізі світу набрав 1390 очок і до сьогодні займав одноосібне третє місце в рейтингу.

Для того, щоб набрати 1390 очок у кар'єрі НБА Михайлюку знадобилися 193 матчі та 1222 кидків із гри (з показником їх реалізації у 40,2%).

Вже в наступному матчі Михайлюк може вийти на чисте третє місце, а далі мета - Віталій Потапенко, котрий за 11 сезонів у НБА набрав 3995 очок.

Лідирує в історичному рейтингу Олексій Лень, який цей сезон проводить у Сакраменто. На його рахунку вже 4265 очок із 2013 року.

Святослав розпочинав кар'єру в Лос-Анджелес Лейкерс, які вибрали його під 47-м номером драфта-2018. У лютому 2019-го українця обміняли до Детройта, а минулий сезон Свят догравав в Оклахомі. Нинішній сезон він проводить у Торонто.