Українець набрав 5 очок

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося сім матчів.

В одному з них Торонто вдома переграв Голден Стейт. Український гравець Торонто Святослав Михайлюк у цьому матчі набрав 5 очок та зробив три підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат

19 грудня

Детройт - Г'юстон 107:116 (30:38, 19:24, 26:26, 32:28)

Бостон - Нью-Йорк 114:107 (32:18, 30:29, 24:41, 28:19)

Торонто - Голден Стейт 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31)

Бруклін - Орландо 93:100 (17:26, 27:24, 22:24, 27:26)

Оклахома-Сіті - Кліпперс 104:103 (24:19, 33:33, 24:27, 23:24)

Мілвокі - Клівленд 90:119 (20:34, 31:28, 18:31, 21:26)

Юта - Вашингтон 103:109 (33:27, 20:29, 27:28, 23:25)