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Сакраменто без Леня програло Мемфісу, Міннесота обіграла Лейкерс. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:28 134 0
Результати матчів НБА
Сакраменто без Леня програло Мемфісу, Міннесота обіграла Лейкерс. Результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Важливо: Каррі встановив історичний рекорд

НБА - Регулярний чемпіонат

18 грудня

Орландо – Маямі 105:115 (22:31, 35:35, 26:27, 22:22)

Бостон – Голден Стейт 107:111 (26:34, 28:34, 27:14, 26:29)

Атланта – Денвер 115:133 (26:29, 28:43, 33:34, 28:27)

Юта – Сан-Антоніо 126:128 (37:36, 36:23, 23:41, 30:28)

Сакраменто – Мемфіс 105:124 (31:29, 25:29, 19:33, 30:33)

Новий Орлеан – Мілвокі 116:112 OT (21:28, 31:21, 25:28, 26:26, ВІД – 13:9)

Портленд – Шарлотт 125:116 (41:24, 40:31, 22:31, 22:30)

Міннесота – Лейкерс 110:92 (23:16, 31:29, 31:20, 25:27)

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