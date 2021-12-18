Сакраменто без Леня програло Мемфісу, Міннесота обіграла Лейкерс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Важливо: Каррі встановив історичний рекорд
НБА - Регулярний чемпіонат
18 грудня
Орландо – Маямі 105:115 (22:31, 35:35, 26:27, 22:22)
Бостон – Голден Стейт 107:111 (26:34, 28:34, 27:14, 26:29)
Атланта – Денвер 115:133 (26:29, 28:43, 33:34, 28:27)
Юта – Сан-Антоніо 126:128 (37:36, 36:23, 23:41, 30:28)
Сакраменто – Мемфіс 105:124 (31:29, 25:29, 19:33, 30:33)
Новий Орлеан – Мілвокі 116:112 OT (21:28, 31:21, 25:28, 26:26, ВІД – 13:9)
Портленд – Шарлотт 125:116 (41:24, 40:31, 22:31, 22:30)
Міннесота – Лейкерс 110:92 (23:16, 31:29, 31:20, 25:27)