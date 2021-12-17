Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй
Вчора 19:47 902
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 11:47 520
Збірна України назвала склад на четвертий етап Кубка світу з біатлону
Сьогодні 08:27 370
Збірна України програла Угорщині на старті турніру у Польщі
Вчора 23:51 610
Прометей здобув вольову перемогу над Фрібургом у 1/16 Єврокубка ФІБА
Вчора 22:16 464
Леонов залишив посаду головного тренера Минаю
Вчора 21:47 644 1
Жеребкування Ліги націй: Як це було
Вчора 19:49 5926
Лунін здав позитивний тест на коронавірус
Вчора 18:09 329
Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі
Вчора 16:47 713
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Вчора 16:15 634 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Сакраменто відправив Леня на карантин

Сьогодні 11:25 92 0
У клубі спалах коронавірусу
Сакраменто відправив Леня на карантин
Фото - gettyimages
#NBA, #Бекенбауер

Джерело - isport.ua.

У Сакраменто зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомляє інсайдер Джейсон Андесрсон у своєму Twitter.

Українського гравця Сакрамено Олексія Леня відправлено на карантин відповідно до протоколу НБА зі здоров'я та безпеки через сумнівне тестування.

Лень повинен провести в ізоляції 10 днів або здати два негативні тести протягом 24 годин. Варто сказати, що влітку 2020 року Лень вже перехворів на коронавірус.

Нинішнього сезону українець відіграв 21 матч, у яких у середньому набирав 6,1 очок та 4,2 підбирання.

Раніше, Сакраменто з Ленем обіграло Вашингтон.

Коментарі ()