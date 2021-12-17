Сакраменто відправив Леня на карантин

Джерело - isport.ua.
У Сакраменто зафіксовано спалах коронавірусу.
Про це повідомляє інсайдер Джейсон Андесрсон у своєму Twitter.
Українського гравця Сакрамено Олексія Леня відправлено на карантин відповідно до протоколу НБА зі здоров'я та безпеки через сумнівне тестування.
Лень повинен провести в ізоляції 10 днів або здати два негативні тести протягом 24 годин. Варто сказати, що влітку 2020 року Лень вже перехворів на коронавірус.
Нинішнього сезону українець відіграв 21 матч, у яких у середньому набирав 6,1 очок та 4,2 підбирання.
Раніше, Сакраменто з Ленем обіграло Вашингтон.