Сакраменто відправив Леня на карантин

У клубі спалах коронавірусу

У Сакраменто зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомляє інсайдер Джейсон Андесрсон у своєму Twitter.

Українського гравця Сакрамено Олексія Леня відправлено на карантин відповідно до протоколу НБА зі здоров'я та безпеки через сумнівне тестування.

Лень повинен провести в ізоляції 10 днів або здати два негативні тести протягом 24 годин. Варто сказати, що влітку 2020 року Лень вже перехворів на коронавірус.

Нинішнього сезону українець відіграв 21 матч, у яких у середньому набирав 6,1 очок та 4,2 підбирання.

Раніше, Сакраменто з Ленем обіграло Вашингтон.