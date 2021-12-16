Сакраменто з Ленем обіграло Вашингтон, перемоги Лейкерс та Маямі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
Важливо: Каррі встановив історичний рекорд
НБА - Регулярний чемпіонат
16 грудня
Клівленд – Х'юстон 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26)
Орландо - Атланта 99:111 (25:27, 25:37, 23:29, 26:18)
Філадельфія - Маямі 96:101 (18:29, 31:29, 21:23, 26:20)
Даллас – Лейкерс 104:107 OT (23:33, 27:14, 23:26, 20:20, 11:14)
Мілвокі – Індіана 114:99 (33:33, 25:20, 29:34, 27:12)
Оклахома-Сіті – Новий Орлеан 110:113 (28:24, 23:21, 27:30, 32:38)
Сан-Антоніо – Шарлотт 115:131 (31:46, 26:27, 25:37, 33:21)
Денвер - Міннесота 107:124 (32:40, 29:35, 27:33, 19:16)
Сакраменто – Вашингтон 119:105 (27:32, 29:25, 28:32, 35:16)
Юта – Кліпперс 124:103 (35:31, 30:28, 28:22, 31:22)
Портленд – Мемфіс 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33)