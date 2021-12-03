Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Харківські Соколи вдома здолали Кривбас.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
3 грудня
Харківські Соколи - Кривбас 72:65 (16:15, 17:14, 16:16, 23:20)
Раніше, Прометей розгромив Хімік.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Харківські Соколи вдома здолали Кривбас.
Харківські Соколи - Кривбас 72:65 (16:15, 17:14, 16:16, 23:20)
Раніше, Прометей розгромив Хімік.