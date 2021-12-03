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Прометей розгромив Хімік, Запоріжжя дотиснуло Одесу. Результати матчів Суперліги

Сьогодні 20:54 117 0
Результати матчів Суперліги
Прометей розгромив Хімік, Запоріжжя дотиснуло Одесу. Результати матчів Суперліги
#Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

03 грудня

Прометей — Хімік 90:61 (21:9, 19:23, 24:12, 26:17)

Прометей: Кеннеді 18 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Харрісон 11 + 7 підбирань + 2 блок-шота, Еванс 8 + 5 підбирань Сидоров 4, Петров 2 — старт, Доу 18 + 5 підбирань — 3 втрати, Лукашов 13, Білан 8 + 8 підбирань, Беліков 5, Мішула 3

Хімік: Спенсер 14, Джонс 8 + 9 підбирань + 4 передачі, Едвін 8 — 5 втрат, Антіпов 5, Мироненко 0 — старт, Морріс 9, Ковляр 6 + 5 передач, Сорочан 3, Козак 2, Завадський 0

Запоріжжя - Одеса ОТ 101:89 (23:16, 22:20, 21:26, 17:21, 18:6)

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