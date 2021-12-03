Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Дніпро вдома переміг Миколаїв.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
3 грудня
Дніпро - Миколаїв 99:70 (21:14, 23:10, 18:26, 37:20)
Дніпро: Купер 6 + 12 передач + 5 перехоплень, Шундель 6, Тимофеєнко 12 + 6 підбирань, Павлов 7 + 6 підбирань, Санон 18 - старт; Кравцов 25 + 12 підбирань, Крутоус 11 + 5 підбирань, Закурдаєв 8, Колдомасов 3, Зотов 3, Загреба 0, Карасьов 0
Миколаїв: Волкер 17 + 6 передач, Барніс 11, Кальніченко 7 + 5 підбирань, Дубоненко 0, Радуніч 11 + 5 підбирань - старт; Кожемякін 15, Тіщенко 5 + 5 підбирань, Заплотинський 4, Онуфрієв 0, Хохоник 0
Раніше, Прометей розгромив Хімік.