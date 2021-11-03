Прометей поступився Сепсі у Єврокубку

Перша поразка за півроку

Джерело - Чемпіон.

Жіноча команда Прометею зазнали першої поразки у груповій стадії баскетбольному Єврокубку.

У матчі четвертого туру українки поступилися румунському Сепсі.

Загалом ця поразка Прометея стала для команди першою за півроку. Востаннє баскетболістки із Слобожанського програвали ще у квітні 2021-го Горізонт Мінську - у півфіналі Східноєвропейської жіночої баскетбольної ліги.

Попри поразку, Прометей залишився на першому місці в турнірній таблиці групи, маючи 7 очок.

Єврокубок

Група В. Четвертий тур

03 листопада

Сепсі - Прометей 80:78 (12:18, 36:25, 18:14, 14:21)

Раніше, Прометей здобув третю перемогу у жіночому Єврокубку ФІБА.