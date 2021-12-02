Будівельник у важкому матчі обіграв Тернопіль у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Будівельник продовжив свою переможну серію до 7 матчів, здолавши на виїзді Тернопіль 78:71.

Найкращим гравцем зустрічі став Алек Браун, який до 25 очків додав 8 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

2 грудня

Тернопіль — Будівельник 71:78 (17:13, 18:25, 18:16, 18:24)

Тернопіль: Бояркін 11 + 5 передач, Місяць 0, Домаркас 16, Сандул 6 + 13підбирань, Дашич 2 – 5 втрат – старт; Фурстингер 16 + 7 підбирань, Долежай 12, Луценко 8 + 6 підбирань

Будівельник: Браун 25 + 8 підбирань, Стоктон 8 + 5 передач, Близнюк 5, Кобець 0, Гордон 7 + 8 підбирань – старт; Рендл 22 + 6 передач, Конєв 6 + 7 підбирань, Кондраков 3, Апшоу 2

Нагадаємо, Леброн пропустить 10 днів через COVID-19.