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НБА дискваліфікувала Леброна Джеймса після брудної бійки

Сьогодні 07:09 Сергей Хлюдзинский 250 0
Також форвард Лейкерс отштрафований майже на $300 тисяч
НБА дискваліфікувала Леброна Джеймса після брудної бійки
#Леброн Джеймс, #дискваліфікація, #Лос-Анджелес Лейкерс, #НБА

Джерело - ESPN.

Зірку Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса відсторонено на одну гру за удар ліктем по обличчю центрового Детройт Пістонс Айзеї Стюарта при боротьбі за підбір після штрафного кидка під час матчу регулярного чемпіонату НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Це перша дискваліфікація Джеймса у кар’єрі. Зазначається також, що зірка НБА втратить 284 тисячі доларів у вигляді відрахування з зарплати. Також форвард Лейкерс отштрафований майже на $300 тисяч за сутичку у грі проти Детройт Пістонс.

Водночас Стюарт дискваліфікований на дві зустрічі за "нагнітання атмосфери на майданчику, а також у зв'язку з агресивним переслідуванням" суперника. Тож гравець Пістонс пропустить дві наступні гри свого клубу, а також віддасть 45 тисяч доларів у якості штрафу.

Як відомо, днями у матчі НБА між Лейкерс та Пістонс сталася масова сутичка – на паркеті з'явився поліцейський, а Леброн Джеймс отримав вилучення за грубий фол.

Вже після того матчу Джеймс нібито намагався знайти телефонний номер Стюарта, аби зателефонувати йому і вибачитися, втім, чи вдалося це зробити зірці - наразі не відомо.

А ось відома вболівальниця "Пістонс" порно-зірка Кендра Ласт замість заступитися за гравця улюбленої команди облила Айзею Стюарта брудом - зокрема, прокоментувала реакцію останнього на інцидент. Гравець начебто заявив, що якби було потрібно, він би і у бійку поліз за Леброна - мовляв, за свого брата він стоїть горою.

Втім, зі слів Кендри Ласт, "якби Стюарт хотів такої сутички, він би перечепився через власні ноги. Мені здається, цей слабак узагалі ніколи ні з ким не бився.

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