Прометей обіграв Дьор та достроково вийшов до наступного раунду Єврокубку ФІБА

Четверта перемога Прометея на груповому етапі турніру

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України Прометей на своєму майданчику впевнено обіграв угорський Дьор та вийшов до наступного раунду Єврокубку ФІБА.

MVP зустрічі – Джойнер Холмс, на рахунку якої 31 очко, 13 підбирань та 5 результативних передач.

Ця перемога стала другою для Прометея над Дьором і четвертою на груповому етапі.

Єврокубок ФІБА

Група В, 5 тур

24 листопада

Прометей (Україна) – Дьор (Угорщина) 94:68 (23:16, 25:22, 28:12,18:18)

Прометей: Вікторія Балабан 5о+1пд, Аріель Аткінс 22о+8пд, Уляна Дацько 11о+5пд, Джойнер Холмс 31о+13пд – старт; Ольга Дубровіна 7о+3пд, Тетяна Юркевiчус 2о+13пд, Вероніка Любінець 0.

Раніше, Прометей поступився Сепсі у Єврокубку.