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Сакраменто з Ленем поступився Юті, Вашингтон обіграв Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:11 157 0
Результати матчів НБА
Сакраменто з Ленем поступився Юті, Вашингтон обіграв Маямі. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

Сакраменто Олексія Леня поступилось Юті. Українець зіграв 12 хвилин та чотири секунди, набравши  п'ять очок і зробивши сім підбирань.

НБА - Регулярний чемпіонат

21 листопада

Сакраменто - Юта 105:123 (28:29, 21:25, 31:30, 25:39)

Нью-Йорк - Х'юстон 106:99 (13:21, 34:26, 25:26, 34:26)

Вашингтон - Маямі 103:100 (26:25, 15:18, 30:32, 32:25)

Індіана - Новий Орлеан 111:94 (32:19, 26:27, 38:18, 15:30)

Бостон - Оклахома 111:105 (30:23, 28:22, 31:29, 22:31)

Атланта - Шарлотт 115:105 (25:21, 35:27, 29:29, 26:28)

Мілвокі - Орландо 117:108 (36:24, 26:26, 34:21, 21:37)

Міннесота - Мемфіс 138:95 (40:23, 32:20, 41:28, 25:24)

Портленд - Філадельфія 118:111 (30:25, 25:21, 31:32, 32:33)

РАніше, Торонто з Михайлюком обіграв Сакраменто Леня.

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