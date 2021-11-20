Торонто з Михайлюком обіграв Сакраменто Леня. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк у матчі проти Сакраменто зіграв 19 хвилин 35 секунд, за цей час він набрав 8 очок і зробив 2 підбирання.

Олексій Лень у грі на майданчик не виходив.

НБА - Регулярний чемпіонат

20 листопада

Шарлотт - Індіана 121:118 (27:22, 36:26, 35:37, 23:33)

Детройт - Голден Стейт 102:105 (23:26, 28:30, 19:30, 32:19)

Бостон – Лейкерс 130:108 (30:38, 30:23, 33:21, 37:26)

Бруклін – Орландо 115:113 (25:41, 28:21, 37:21, 25:30)

Мілвокі – Оклахома 96:89 (34:24, 24:23, 22:21, 16:21)

Новий Орлеан - Кліпперс 94:81 (16:29, 27:26, 29:14, 22:12)

Денвер - Чикаго 108:114 (30:30, 22:23, 26:35, 30:26)

Сакраменто – Торонто 89:108 (27:30, 18:33, 21:33, 23:12)

Фінікс – Даллас 112:104 (27:24, 28:27, 24:33, 33:20)