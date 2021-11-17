Стали відомі пари 1/8 фіналу Кубку України

Джерело - ФБУ.
Відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2021/2022.
Про це повідомляє ФБУ.
Пари раунду 1/8 фіналу формувались за допомогою сліпого жеребу — кожна команда могла потрапити на кожну.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2021/22:
Політехнік (Харків) - Кривбас (Кривий Ріг)
Збірна Черкаської області – Черкаські Мавпи-2 (Черкаси) - Будівельник (Київ)
Харківські Соколи (Харків) - Хімік (Южне)
Прометей-2-ДДТУ (Слобожанське) - Прометей (Слобожанське)
СумДу (Суми) - Дніпро (Дніпро)
Тернопіль (Тернопіль) - Миколаїв (Миколаїв)
Хмельницький (Хмельницький) - Київ-Баскет (Київ)
БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса) - Запоріжжя (Запоріжжя)
Переможець пари на кожному етапі Кубка в цьому сезону визначатиметься за результатом одного матчу. Матчі проходитимуть на майданчику команди з нижчого дивізіону. Якщо грають команди з однієї ліги, господар визначився за допомогою жеребу.