Прометей вдруге в сезоні переміг Кривбас

Впевнена перемога Прометея

Джерело - Чемпіон.

Кривбас вдома поступився Прометею у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

MVP гри став американський захисник Прометея Ді Джей Кеннеді, який до 20 очок додав 11 підбирань, 4 перехоплення, 3 передачі та 1 блок-шот, а його рейтинг ефективності склав солідні 34 бали.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

16 листопада

Кривбас — Прометей 58:71 (18:13, 14:23, 18:22, 8:13)

Кривбас: Коренюк 10 + 7 підбирань, Поповіч 10 + 8 підбирань, Коупленд 8 + 4 передачі, Артамонов 4 + 5 передач + 4 підбирання, Полайт 4 + 7 підбирань — старт, Латковіч 12 — 3 втрати, Лихой 3, Мотлі 3, Фролов 2 — 3 втрати, Бондарчук 2, Старцев 0

Прометей: Кеннеді 20 + 11 підбирань + 4 перехоплення + 3 передачі + 1 блок-шот, Харрісон 17 + 6 підбирань, Еванс 11, Сидоров 4, Липовий 0 — старт, Білан 11 + 7 підбирань, Лукашов 4, Петров 2, Доу 2

Раніше, Прометей знищив Миколаїв у Суперлізі.