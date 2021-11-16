Прометей вдруге в сезоні переміг Кривбас

Джерело - Чемпіон.
Кривбас вдома поступився Прометею у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
MVP гри став американський захисник Прометея Ді Джей Кеннеді, який до 20 очок додав 11 підбирань, 4 перехоплення, 3 передачі та 1 блок-шот, а його рейтинг ефективності склав солідні 34 бали.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
16 листопада
Кривбас — Прометей 58:71 (18:13, 14:23, 18:22, 8:13)
Кривбас: Коренюк 10 + 7 підбирань, Поповіч 10 + 8 підбирань, Коупленд 8 + 4 передачі, Артамонов 4 + 5 передач + 4 підбирання, Полайт 4 + 7 підбирань — старт, Латковіч 12 — 3 втрати, Лихой 3, Мотлі 3, Фролов 2 — 3 втрати, Бондарчук 2, Старцев 0
Прометей: Кеннеді 20 + 11 підбирань + 4 перехоплення + 3 передачі + 1 блок-шот, Харрісон 17 + 6 підбирань, Еванс 11, Сидоров 4, Липовий 0 — старт, Білан 11 + 7 підбирань, Лукашов 4, Петров 2, Доу 2
Раніше, Прометей знищив Миколаїв у Суперлізі.