Ягупова оцінила сенсаційну перемогу над збірною Франції

Гравці збірної України виконали тренерський план на матч з командою Франції у відборі на Євробаскет-2023.

Про це розповіла капітан українок Аліна Ягупова.

"Мурашки по тілу бігають і досі. Це шанс довести, що можна грати душею, боротися та битися за кожен м'яч. Довести не лише собі, а й усій країні. Для мене це дуже велика перемога. Я прагну, щоб запам'яталося не лише моє ім'я, а й усієї збірної. Це був великий крок для всієї нашої країни. Колосальні емоції. Усі плани тренерського штабу ми намагалися виконати максимально. І, вважаю, що виконали їх.

Одне з головних завдань - не дати суперницям закинути понад 80 очок. Франція зазвичай набирає багато балів. З цим завданням впоралися. Закинули більше за суперниць. Ми намагалися захищатися, билися за кожен м'яч. Люблю грати вдома в Україні. Увесь час підтримка, близькі приходять на гру підтримати та подивитися на наш баскетбол", - сказала Ягупова.