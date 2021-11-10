Прометей вдуге програв Тенерифе у Лізі чемпіонів

Виїзний матч теж став невдалим

Джерело - Чемпiон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів ФІБА Прометей на виїзді поступився Тенерифе. Українська команда невдало розпочала гру (26:18). Наступні два відрізки Прометей виграв, чим зрівняв загальний рахунок, а в останній чверті вигравав з різницею у 7 очок, але поєдинок завершився на користь господарів майданчику.

Перша очна зустріч команд теж завершилася перемогою іспанців із рахунком 73:70.

Ліга чемпіонів ФІБА

Група A

4 тур

10 листопада

Тенерифе – Прометей 80:78 (26:18; 18:19: 17:24; 19:17)

Тенерифе: Герра (10), Уертас (12 + 5 передач), Серхіо Родрігес (5), Састре, Сулейманович (9), Дорнекамп, Фітіпальдо (18 + 6 передач), Салін (5 + 5 підбирань), Шермадіні ( 14), Сміт, Тодорович, Вільтьєр (7 + 6 підбирань).

Прометей: Еванс (7 + 8 підбирань), Харрісон (17), Кеннеді (13 + 5 підбирань), Петров (19 + 5 підбирань), Сидоров (5), Бєліков, Білан (4), Лукашов, Липовий (3 ), Мішула, Доу (10 + 6 підбирань + 6 передач), Тихонов.