Прометей програв Тенерифе у Лізі чемпіонів

Українська команда провалила третю чверть матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги чемпіонів з баскетболу Прометей приймав іспанський Тенерифе.

На перерву команди пішли за 11 очок переваги Прометея. А от третю чверть матчу Прометей провалив - 4:26. Наприкінці матчу рахунок був рівним 70:70. Але все ж гості вирвали перемогу в останній своїй атаці. Іспанці перемогли з рахунком 73:70. У складі Тенерифе Сасу Салін набрав аж 33 очка.

Наступний свій матч у Лізі чемпіонів Прометей проведе 13 жовтня. Приймуть німецький Людвігсбург, який 5 жовтня вдома переміг італійський Сассарі.

Ліга чемпіонів з баскетболу

Група А

1 тур, 6 жовтня

Прометей (Україна) - Тенерифе (Іспанія) 70:73 (19:18, 24:14, 4:26, 23:15)