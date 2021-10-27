Прометей здобув третю поспіль перемогу в жіночому Єврокубку з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонки України з баскетболу, Прометей, продовжують переможну серію в груповому етапі Єврокубку.

Український клуб виграв третій матч з трьох у першому колі своєї групи. У третьому турі Прометей у гостях обіграв турецьку Елазігу.

Єврокубок ФІБА

Група В. Третій тур

27 жовтня

Елязиг (Туреччина) – Прометей (Україна) 66:78 (19:18, 17:28, 14:18, 16:14)

Прометей: Дубровіна 10 + 10 передач, Аткінс 17 + 9 підбирань, Дацько 8 + 6 підбирань, Холмс 16 + 14 підбирань, Юркевічус 9 + 7 підбирань – старт, Бабіч 16, Мусієнко 2, Любінець.