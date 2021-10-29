 Сім'ям загиблих під час катастрофи з гелікоптером Браянта виплатили компенсацію | Баскетбол | Champion.com.ua
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Сім'ям загиблих під час катастрофи з гелікоптером Браянта виплатили компенсацію

Вчора 23:37 183 0
Сім'ї отримали компенсацію
Сім'ям загиблих під час катастрофи з гелікоптером Браянта виплатили компенсацію
#Браянт

Джерело - sports.ru.

Дві сім'ї, чиї родичі загинули в результаті краху вертольота з п'ятикратним чемпіоном НБА Кобі Браянтом, досягли попередньої угоди про врегулювання спору про опубліковані без їх дозволу фотографій з місця катастрофи.

Про це повідомляє CNN.

Влада округу Лос-Анджелес запропонували по 1,25 мільйона доларів сім'ям Альтобеллі і Маузер.

46-річний Джон Альтобеллі, його 46-річна дружина Кері та їх 14-річна дочка Алісса були на борту вертольота разом з 38-річною Крістіною Маузер. Їх сім'ї подали федеральні позови, стверджуючи, що їх права на контроль над фотографіями їхніх загиблих близьких були порушені. Знімки з місця аварії були опубліковані співробітниками служби швидкого реагування з департаменту шерифа і пожежної охорони.

Вертоліт з Браянтом на борту, його 13-річною донькою Джанною і ще 7-ма людьми розбився в Калабасасі (Каліфорнія, США).

Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), п'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, виступав за Лейкерс.

Раніше, у США назвали причину падіння літака Браянта.

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