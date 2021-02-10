У США назвали причину падіння літака Браянта

Все через хмари, які і дезорієнтували

Джерело - Чемпіон.

Національна рада США з безпеки на транспорті оголосив, що пілот легенди НБА Кобі Браянта, який трагічно загинув в результаті аварії вертольота 26 січня 2020 року, був дезорієнтований через те, що залетів в хмари.

Про це повідомляє Associated Press.

Проліт через хмари є порушенням державних стандартів. Пілот летів за правилами візуального польоту, тому йому потрібно було бачити, куди він прямує. До виходу з хмар вертоліт різко накренився і врізався в пагорби Південної Каліфорнії, а всі, хто знаходився на борту, загинули.

Національна рада з безпеки на транспорті відзначав, що вертоліт був справний, а аварію визнали нещасним випадком. Вдова баскетболіста Ванесса Браянт звинуватила в катастрофі пілота, а також компанії, які володіли вертольотом. Розтин не показало наявності алкоголю або наркотиків в крові Ари Зобаяна, який знаходився за штурвалом вертольота.

Раніше, Джеймс побив видатне досягнення Кобі Браянта.