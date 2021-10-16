Будівельник впевнено виграв виїзний матч у Миколаєві, Черкаські Мавпи перемогли Кривбас. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Кривбас — Черкаські Мавпи 80:90 (22:18, 18:22, 19:17, 21:33)
Кривюас: Коупленд 16, Полайт 14 + 7 підбирань, Мотлі 11 + 6 підбирань, Поповіч 10, Артамонов 6 + 5 передач — старт, Коренюк 21 + 15 підбирань, Латковіч 2 + 4 передачі, Бондарчук 0, Старцев 0, Фролов 0
Мавпи: Максвелл 27 + 10 підбирань + 5 перпедач, Конате 11, Первіс 11 + 6 передач — 5 втрат, Попов 6, Ткаченко 4 + 5 підбирань + 3 передачі — старт, Кольченко 13, Хемільтон 10 + 4 передачі, Скіра 6, Балабан 2
Миколаїв — Будівельник 76:93 (22:24, 13:20, 19:33, 22:16)
Миколаїв: Ніксон 17 + 6 підбирань + 5 передач, Кальніченко 8, Барніс 5, Волкер 5 + 5 передач, Тіщенко 0 — старт, Деніел 20 + 6 підбирань, Кожем’якін 8, Рокас 6, Дубоненко 5, Хохоник 2, Онуфрієв 0
Будівельник: Клавелл 29 + 6 підбирань + 5 передач, Браун 14 + 5 підбирань, Гордон 13 + 7 підбирань + 6 передач, Кобець 8, Стоктон 6 + 6 передач — старт, Близнюк 13 + 5 підбирань + 3 передачі — 4 втрати, Апшоу 3, Кондраков 3, Прокопенко 2, Грицак 2, Доне 0, Гутман 0
Раніше, Прометей переграв Київ-Баскет.