Прометей впевнено переграв Київ-Баскет. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпiон.

У п'ятницю, 15 жовтня, в регулярному чемпіонаті української Суперліги відбулися чотири матчі.

Ігровий день стартував в Тернополі, де однойменний клуб програв Запоріжжю.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

15 жовтня

Тернопіль - Запоріжжя - 69:77 (1816, 11:26, 20:24, 20:11)

Дніпро отримав гідний бій від Одеси.

Дніпро - Одеса 83:71 (25:21, 16:21 24:16, 18:13)

Центральний матч п'ятниці відбувся в Києві, де зійшлися два представники України в єврокубках.

Київ-Баскет - Прометей 63:90 (10:22, 16:24, 18:23, 19:21)

Програму п'ятниці закривав матч в Харкові, де Хімік з 27-очкової різницею програв місцевим Соколам.

Харківські Соколи - Хімік 79:52 (18:15, 17:7, 20:12, 24:18)