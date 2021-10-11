Клівленд поступився Чикаго, Фінікс знищив Лейкерс. Результати передсезонних матчів НБА

Джерело - Чемпiон.
У Національній баскетбольній асоціації триває підготовка до нового сезону. У неділю, 10 жовтня, відбулися чотири матчі "предсезонки".
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НБА
передсезонні матчі
10 жовтня
Орландо - Сан-Антоніо 100:101 (17:28, 23:21 24:32, 36:20)
Клівленд - Чикаго 101:102 (27:28, 25:24, 23:27 26:23)
Мілуокі - Оклахома-Сіті 130:110 (48:32, 33:22, 23:27 26:29)
Лейкерс - Фінікс 94:123 (18:28, 26:23, 20:37, 30:35)
Нагадаємо, новий сезон НБА стартує 20 жовтня матчем Мілуокі - Бруклін.