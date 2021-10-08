Американська поліція заарештувала 18 ексгравців НБА

Джерело - Чемпiон.

Американська поліція заарештувала відразу 18 гравців, які раніше виступали в Національній баскетбольній асоціації.

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Про це повідомляє видання Hoops Rumors.

Федеральна влада звинувачує колишніх баскетболістів в шахрайстві з виплатами допомоги НБА, загальна сума завданих збитків склала близько $ 4 млн.

Схема діяла з 2017 по 2020 рік. Шахрайство полягало в тому, що гравці отримували компенсацію за медичні процедури, які їм насправді не проводили, включаючи стоматологічні.

За інформацією видання заарештовані були такі баскетболісти: Тоні Аллен, Алан Андерсон, Шеннон Браун, Вілл Байнум, Глен Девіс, Кріс Даглас-Робертс, Мелвін Елі, Даріус Майлз, Джамаріо Мун, Мілт Паласіо, Рубен Паттерсон, Едді Робінсон, Грег Сміт, Себастьян Телфейр, Сі Джей Вотсон, Терренс Вільямс, Антуан Райт і Тоні Ротен.