В НБА відреагували на арешт колишніх баскетболістів

Джерело - Чемпiон.
У Національній баскетбольній асоціації обурені ситуацією з арештом 18 ексбаскетболістів
Про це йдеться в офіційному пресрелізі.
"План з організацій медичних процедур для здоров'я баскетболістів, підтримуваний НБА і асоціацією гравців, дуже важливий для їх здоров'я і добробуту протягом кар'єри і протягом усього їхнього життя. І тому ці підозри ще більш жахливі. Ми, зі свого боку, зобов'язуємося надати будь-яку допомогу прокуратурі в цій справі ", - йдеться в заяві НБА.
Нагадаємо, федеральна влада звинувачує колишніх баскетболістів в шахрайстві з виплатами допомоги НБА, загальна сума завданих збитків склала близько $ 4 млн.