В НБА відреагували на арешт колишніх баскетболістів

У Національній баскетбольній асоціації обурені ситуацією з арештом 18 ексбаскетболістів

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

"План з організацій медичних процедур для здоров'я баскетболістів, підтримуваний НБА і асоціацією гравців, дуже важливий для їх здоров'я і добробуту протягом кар'єри і протягом усього їхнього життя. І тому ці підозри ще більш жахливі. Ми, зі свого боку, зобов'язуємося надати будь-яку допомогу прокуратурі в цій справі ", - йдеться в заяві НБА.